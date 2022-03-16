ЗСУ відбили намагання РФ зайти в Харків, вночі ворог завдав двох ракетних ударів по Дніпропетровщині, – зведення від ОДА

ЗСУ відбили намагання ворога зайти в Харків – українська армія відкинула росіян за їхні попередні позиції. Бої в області тривають, практично всі райони обласного центру обстрілюють уже добу.

В Руських Тишках ЗСУ також відбили атаку. За вчора з Оскільського інтернату евакуювали ще 320 людей, очікують на "зелений коридор" з Ізюма. Про це йдеться у зведенні від голів ОДА станом на 8 ранку.

У Дніпропетровській області вночі були ракетні атаки. Влучили у склад пального під Нікополем. Жертв та постраждалих немає. Зараз спокійно.

На Київщині постійні повітряні тривоги. В Бучанському районі – Ірпінь, Макарів, Бородянка – періодичні бої, обстріли. Броварський район – в населених пунктах Баришівської, Калитянської, Великодимерської та Калинівської територіальних громад неспокійно. В Фастівському районі населений пункт Мархалівка піддався авіаудару. Є руйнування житлових будинків. За попередніми даними є загиблі, інформація уточнюється.

По Бердичеву на Житомирщині російські війська завдали авіаудару. Зруйновано декілька будівель, інформація щодо втрат уточнюється.

Охтирський і Сумський район росіяни обстріляли з артилерії. Втрати уточнюються.

На Кіровоградщині спокійно, однак вночі була повітряна тривога протягом кількох годин.

О 6 ранку на вокзалі Запоріжжя-2 пролунав потужний вибух. Обставини зʼясовуються. Загалом ситуація в регіоні без істотних змін. Місцеве населення Запоріжжя та області продовжує готуватися до зустрічі з ворогом, обладнуючи барикади, улаштовуючи бійниці та майданчики для вогневих засобів.

На Рівненщині всю ніч – повітряна тривога. На Вінничині рано вранці було два вибухи.

Волинь, Закарпаття ніч пережили спокійно. Хмельницька область – теж, але тривога була вранці.

Вчора наші військові провели успішну операцію на Луганщині, відбили штурм Сєвєродонецька та відкинули окупантів від міста, але ворог намагається зайти у Сєвєродонецьк з боку Рубіжного. Як наслідок – у Рубіжному було найгарячіше. Багато загорянь житлових будинків. 7 поранених, серед них – одна дитина. Одна людина загинула.

В місті Торецьк Донецької області працювала російська авіація, втрат серед цивільних немає. Обстріли міст Авдіївка і Мар'їнка. На даний час обстріли тривають. Маріуполь доруйновує російська артилерія і авіація. Вчора власним транспортом звідти почали виїжджати люди. За підрахунками Донецької ВЦА – близько 4 тисяч авто. Доїхали не всі, значна частина колони ночувала за маршрутом слідування.

Тернопіль – в області вночі була тривога, наразі спокійно. Черкаси – вночі регулярні повітряні тривоги, але загалом ситуація спокійна. На Львівщині ніч минула спокійно.

Полтаващина – тривоги по області. Чернівці мали спокійну ніч. Івано-Франківськ – тривога серед ночі.

У Миколаєві вночі повітряні тривоги, в області йдуть бої. Йде підготовка до евакуації та підвезення гуманітарної допомоги в села, які вчора були звільнені. У Снігурівці досі повітряна тривога. В цілому ситуація контрольована.

Херсонщина – сильні вибухи, "Гради" протягом доби. Тривав бій біля аеропорту. Наслідки руйнувань найближчих населених пунктів уточнюється. Область на межі гуманітарної катастрофи. В населених пунктах, особливо невеличких, ситуація катастрофічна. Людям критично не вистачає медикаментів, а інколи і їжі. Також є проблема із електро-, газо- та водопостачанням. Терміново потрібен "зелелений коридор".

Одеса – дві повітряні тревоги в ночі. Триває підготовка до можливої висадки російського десанту на узбережжя Одеської області. Кораблі росіян і досі курсують у Чорному морі, висока ймовірність нанесення ракетний ударів.