Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив відео знищення колони військової техніки російських загарбників у Київській області.

"Київщина. Чергова колона техніки російських окупантів поспішає за своїм кораблем. Разом переможемо!", – йдеться у дописі на сторінці Генштабу у фейсбуці.

Нагадаємо, станом на ранок 16 березня Збройним силам України вдалося завдати нищівних ударів по угрупованнях військ окупантів на тимчасово зайнятих територіях України. Згідно з повідомленням Генштабу, на окремих напрямках українські військові перейшли у контрнаступ.