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Генштаб показав, як чергова колона російської техніки поспішає за своїм кораблем

Відео знято на Київщині.

Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив відео знищення колони військової техніки російських загарбників у Київській області.

"Київщина. Чергова колона техніки російських окупантів поспішає за своїм кораблем. Разом переможемо!", – йдеться у дописі на сторінці Генштабу у фейсбуці.

Нагадаємо, станом на ранок 16 березня Збройним силам України вдалося завдати нищівних ударів по угрупованнях військ окупантів на тимчасово зайнятих територіях України. Згідно з повідомленням Генштабу, на окремих напрямках українські військові перейшли у контрнаступ.

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