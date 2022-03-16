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Японія заборонила експорт до Росії та Білорусі майже 300 товарів та технологій

Буде заборонено експорт нафтопереробного обладнання та пов'язаних з ним технологій до Росії

Японія заборонила експорт до Росії та Білорусі майже 300 товарів та технологій
Фото: 2.bp.blogspot.com

Японський уряд оголосив, що майже 300 товарів та технологій підлягають забороні на експорт до Росії та Білорусі. Таким чином, планують завадити країнам-агресорам нарощувати свій військовий потенціал у зв’язку з вторгненням Москви в Україну. Про це повідомляє Japan Today.

За даними Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії, 18 березня, набуде чинності ембарго на експорт 266 товарів, таких як напівпровідники, обладнання зв'язку та передові матеріали, а також 26 технологій, включаючи програми проектування машин для виробництва мікросхем.

Крім того, буде заборонена передача нафтопереробного обладнання та супутніх технологій до Росії, одного з найбільших світових виробників нафти, йдеться у повідомленні міністерства.

Буде суворо заборонено будь-який експорт до 49 російських організацій, пов'язаних із військовими, та дві білоруські організації, включаючи державні установи та виробників літаків та кораблів.

Раніше уряд Японії запровадив персональні санкції проти 17 фізичних осіб із Росії. До санкційного списку увійшли 11 депутатів Держдуми.

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