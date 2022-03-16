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Щодня 70 тисяч українських дітей стають біженцями, – ООН

«Ця криза є безпрецедентною за швидкістю та масштабом потоків біженців з часу Другої світової війни, і ми поки що не бачимо жодних ознак їх уповільнення».

Щодня 70 тисяч українських дітей стають біженцями, – ООН
Фото: EPA/UPG

З моменту вторгнення Росії півтора мільйона дітей залишили Україну. Щодня біженцями стають 70 тисяч дівчаток і хлопчиків. Ще більша їх кількість пересувається всередині країни, рятуючись від бойових дій. 

Про це повідомляє Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). «З 24 лютого десятки дітей України були вбиті. Багато інших зазнали поранень. І понад 1,5 мільйона дітей залишили країну. Тільки вдумайтеся – з початку війни щодня біженцями стають у середньому понад 70 тисяч дітей. Кожен день. Ще більш шокуюча цифра: щохвилини країну залишають 55 дітей, – наголосив прес-секретар ЮНІСЕФ Джеймс Елдер. – Ця криза є безпрецедентною за швидкістю та масштабом потоків біженців з часу Другої світової війни, і ми поки що не бачимо жодних ознак їх уповільнення».

За даними ООН, кількість біженців з України сягнула понад три мільйони. 

Станом на 15 березня з початку війни з Росією в Україні загинули 97 дітей. Точна кількість загиблих цивільних осіб не відома, лише у Маріуполі загинуло понад 2 тисячі мирних жителів

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