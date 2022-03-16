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Протокол https не працюватиме в Росії та Білорусі, – Федоров.

Сертифікати безпеки для російських і білоруських сайтів більше не видаватимуть.

Протокол https не працюватиме в Росії та Білорусі, – Федоров.
Фото: Прес-служба Мінцифри

На ринку РФ і Білорусі перестали працювати основні компанії, які видають сертифікати безпеки SSL і TLS для вебсайтів – GeoTrust, Sectigo, DigiCert, Thawte, Rapid. 

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

Наявність сертифікатів безпеки SSL і TLS для інтернет-сайтів (GeoTrust, Sectigo, DigiCert, Thawte, Rapid) означає, що ресурси надійно захищені та можна передавати свої персональні дані.

«Наприклад, надати реквізити картки, щоб вони вводилися автоматично, коли ви щось хочете придбати», – пояснив міністр. 

Так, компанії більше не будуть випускати сертифікати для російських і білоруських сайтів та оновлювати чинні. Відповідно вони автоматично стануть небезпечними для всіх користувачів, а браузери по всьому світу їх блокуватимуть.«Фактично це означає смерть протоколу https в Росії», – резюмував Федоров. 

Нагадаємо, Володимир Зеленський закликав найбільші компанії-розробники програмного забезпечення Microsoft, Oracle і SAP припинити підтримувати свої продукти в Росії та зупинити війну. 

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