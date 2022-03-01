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ДСНС України запустила інформаційний чат-бот у WhatsApp

Канал створили для надійного інформування українців про надзвичайні ситуації.

ДСНС України запустила інформаційний чат-бот у WhatsApp

Державна служба України з надзвичайних ситуацій запустила інформаційний чат-бот у WhatsApp.

Про це повідомили в пресслужбі відомства.

"В умовах війни, коли вебсайти державних інституцій постійно атакуються ворогом, дуже важливо, щоб кожна людина мала доступ до усієї необхідної інформації. Саме тому рятувальники використовують інші надійні канали комунікації для інформування громадян", – розповіли в ДСНС.

Щоб скористатися безкоштовним чат-ботом у WhatsApp, необхідно зберегти номер +380676785917 у своїх контактах телефону, а потім надіслати текст зі словом "почати” (begin) у повідомленні WhatsApp.

"Далі користувач може вибрати необхідну тему з набору параметрів меню, щоб отримати доступ до відповідних інструкцій від ДСНС України, таких як ключові оновлення від організації, останні новини, інструкції з безпеки, рекомендації щодо укриття та посилання на офіційні джерела інформації", - йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

Для доступу до чат-боту WhatsApp Держслужба з надзвичайних ситуацій рекомендує використовувати посилання: https://wa.me/380676785917?text=почати.

Нагадаємо, кіберполіція розробила Telegram чат-бот для блокування груп і каналів дезінформації.

У СБУ нагадали українцям, як підтримати захисників і відбивати атаки ворога. Зокрема, порадили фіксувати рух ворожих військ і надсилати інформацію через офіційний чат-бот @stop_russian_war_bot.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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