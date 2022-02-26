Мешканці Росії та Білорусі не зможуть телефонувати в Україну, - Держспецзв'язку

Українські оператори Київстар, Vodafone та Lifecell заблокували росіянам і білорусам доступ до своїх мереж.

Мешканці Росії та Білорусі не зможуть телефонувати і надсилати sms-повідомлення українцям.

Про це повідомили в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України.

"За рішенням Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій Держспецзв’язку (НЦУ) українські оператори Київстар, Vodafone та Lifecell заблокували доступ до своїх мереж для абонентів з Росії та Білорусі", - зазначили в держслужбі.

У Держспецзв'язку додали, що "вороги більше не зможуть вводити в оману українців за допомогою телефонних дзвінків та повідомлень."

Нагадаємо, 26 лютого Міністерство культури та інформаційної політики України звернулось до сервісу YouTube з проханням заблокувати ряд російських пропагандистських каналів.

Кіберполіція розробила Telegram чат-бот для блокування сервісів дезінформації. За допомогою боту можна заблокувати Telegram-канали, YouTube-канали, Facebook-групи, Instagram-профілі, які розповсюджують дезінформацію, а також інформацію щодо місць дислокацій ЗСУ.