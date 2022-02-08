Про це на полях третього Diia Summit говорили український прем’єр Денис Шмигаль і словацька віце-прем’єр-міністерка Вероніка Ремішова.

Україна та Словаччина можуть співпрацювати у сфері криптографічних технологій.

Про це на полях третього Diia Summit у Києві говорили пем’єр-міністр України Денис Шмигаль і віце-прем’єр-міністерка, міністерка інвестицій, регіонального розвитку та інформатизації Словаччини Вероніка Ремішова.

Шмигаль підкреслив, що Україна наразі стає одним зі світових лідерів у цифровій сфері й для нас цікаві нові напрямки співробітництва зі Словаччиною у цій галузі.

“Наші науковці зацікавлені у взаємодії у сфері криптографічних технологій, оскільки наразі дуже велику увагу ми приділяємо кіберзахисту. Ми створили перший в Україні Національний координаційний центр кібербезпеки, і щодня протидіємо кіберничним атакам на українську цифрову інфраструктуру. Тож ми зацікавлені в подальшій взаємодії у цьому напрямку”, – зазначив Прем’єр-міністр України.

Шмигаль і Вероніка також обговорили розвиток транскордонного співробітництва у сфері діджиталізації публічних послуг у регіонах. На думку очільника українського Уряду, Україна й Словаччина могли б спільно реалізовувати такі проекти, аби покращити доступ населенню до державних і соціальних сервісів.

Крім того, сторони торкнулися питання обміну студентами для вивчення досвіду у сфері цифрових технологій.