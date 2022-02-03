Tesla відкличе понад 817 тисяч авто через можливу помилку з сигналом про непристебнутий пасок безпеки

У компанії кажуть, що станом на 31 січня їй невідомо про будь-які аварії чи травми, пов'язані з цією проблемою.

Виробник електромобілів Tesla відкличе у США 817 тисяч автомобілів через можливу помилку зі спрацьовуванням звукового сигналу, що повідомляє про непристебнутий пасок безпеки, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Reuters.

Відкличуть деякі автомобілі Model S та Model X випуску 2021-2022 років, Model 3 2017-2022 років та Model Y 2020-2022 років.

У звіті компанії йдеться, що ці моделі не відповідають федеральному стандарту безпеки транспортних засобів "Захист пасажирів від зіткнень".

Встановлено, що через помилку у програмному забезпеченні звуковий сигнал, який сповіщає водія про непристебнутий пасок, може не спрацьовувати, коли автомобіль заведений.

У компанії пообіцяли виправити помилку і оновити програмне забезпечення.

Станом на 31 січня компанії невідомо про будь-які аварії чи травми, пов'язані з цією проблемою.

Нагадаємо, що Tesla відклала початок виробництва пікапа Cybertruck на перший квартал 2023 року. Раніше очікувалось, що автомобіль стане на конвеєр ще в кінці 2022 року.