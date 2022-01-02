Прокуратура Норвегії попередила про загрозу вчинення Брейвіком нових злочинів

У прокуратурі Норвегії вважають, що засуджений за вбивство 77 людей Андерс Брейвік, який бажає достроково вийти на волю, досі здатний вчинити серйозний злочин.

Про це пише газета Dagsavisen.

"За нашими оцінками, що ґрунтуються на матеріалах, які ми отримали від виправних служб, котрі щодня мають із ним (Брейвіком, – ред.) справу, а також нову оцінку ризику, проведену психіатром, ми вважаємо, що досі існує небезпека того, що Брейвік вчинить новий серйозний злочин", - наводить газета слова державного прокурора Гульди Карлсдоттір.

Восени 2020 року Брейвік подав прохання про дострокове звільнення. Тоді спливав мінімально допустимий термін його перебування у в'язниці за вироком, який визначив термін утримання під вартою у 21 рік. За норвезькими законами, ув'язнений має право просити про УДЗ після закінчення восьми років.

Норвезька прокуратура заявляла, що не погоджується з умовно-достроковим звільненням і що передумови для тримання злочинця під вартою досі існують. Після закінчення повного терміну ув'язнення суд у виняткових випадках має право продовжити строк ще на п'ять років необмежену кількість разів.

Нагадаємо, Андерс Брейвік у липні 2011 року підірвав бомбу в центрі Осло, а потім відкрив вогонь по учасниках молодіжного табору на острові Утойя, в результаті чого загинули 77 осіб. Свої дії екстреміст пояснив тим, що хотів привернути увагу до засилля мігрантів у Європі.

У червні 2018 Європейський суд з прав людини відхилив скаргу норвезького терориста на "нелюдські" умови в тюрмі.