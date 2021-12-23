США викрили в Бразилії спонсорів терористів "Аль-Каїди"

На трьох осіб і повʼязані з ними компанії наклали санкції.

США викрили на території Бразилії афільованих з "Аль-Каїдою" людей. Трьох осіб та повʼязані з ними компанії визнані глобальними терористами.

На сайті Держдепу зазначено, що мова йде про Хайтама Ахмала Шукрі Ахмада Аль-Маграбі – одного з перших членів мережі підтримки терористичного угрупування в Бразилії. Він у 2015 році переїхав до Бразилії, де контактував з іще одним повʼязаним з терористами чоловіком та надавав терористам фінансову і технічну допомогу.

Другий включений до списку – Мохамед Шерфі Мохамед Авадд. Він оселився в Бразилії в 2018 році, отримував банківські перекази від інших поплічників "Аль-Каїди", підробляв валюту та грав значну роль у бразильській організації, що повʼязана з терористами.

На сайті Міністерства фінансів США також зазначено, що викрито Ахмада Аль-Хатіба, який з території Бразилії надавав фінансову і матеріально-технічну домомогу.

На всіх трьох накладені санкції, це також стосується їхніх компаній – меблевого бізнесу в місті Сан-Паулу. Вся власність цих осіб має бути заблокована, також їм заборонені транзакції на території США та ті, що проходять транзитом через Штати.

"Тривала діяльність цієї базованої в Бразилії мережі демонструє, що "Аль-Каїда" лишається глобальною терористичною загрозою", – зазначили в Держдепі.

Нагадаємо, "Аль-Каїда" зʼявилася в Афганістані в 1998 році для боротьби з радянськими військами. Засновником терористичного угрупування був Осама бен Ладен. Після виведення з Афганістану радянський військ терористи оголосили своїм ворогом США.

Терористи "Аль-Каїди" вчинили насмертоносніший теракт – атаку на пасажирські літаки і вежі-близнюки в Нью-Йорку 11 вересня 2001 року, внаслідок чого загинули 2 996 людей, понад 6000 отримали поранення.