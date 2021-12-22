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Міністр поліції уряду Мадагаскару заявив, що 12 годин плив у морі після того, як його гелікоптер розбився під час рятувальної місії. Про це повідомляє BBC.

"Мені не час помирати", - сказав виснажений міністр поліції Серж Гелле, лежачи на ношах.

Ще один співробітник служби безпеки, який подорожував з ним на гелікоптері, також вижив у аварії.

У понеділок ввечері вони летіли для огляду місця корабельної аварії на північному сході країни.

Виступаючи у вівторок, 57-річний Гелле сказав, що його гелікоптер упав внаслідок пориву вітру, і він плив з 7:30 вечора до 7:30 наступного ранку до портового міста Махамбо.

Він сказав, що у нього немає травм, але додав, що дуже змерз.

"Я просто хочу, щоб ви показали це відео моїй родині, моїм колегам, членам уряду. Я живий і здоровий", - сказав міністр місцевим жителям Махамбо.

Начальник поліції Зафісамбатра Равоаві повідомив інформаційній агенції AFP, що пан Гелле використовував одне з сидінь гелікоптера, щоб було легше плисти.

"Він завжди мав чудову витривалість у спорті, і він підтримував цей ритм як міністр, ніби 30-річний... у нього сталеві нерви", - сказав Равоаві.

Перед призначенням на посаду міністра у серпні цього року, Серж Гелле три десятиліття пропрацював у поліції.

Пізно увечері у понеділок, 20 грудня біля узбережжя північно-східного Мадагаскару затонуло судно Francia з пасажирами. Вантажне судно, якому не дозволено перевозити людей, перевантажили нелегальні мігранти, і двигун залило водою. На борту було 138 людей. В результаті рятувальноїоперації було знайдено 50 пасажирів, загинули 64 особи. Ведуться пошуки ще 24 зниклих безвісті.