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Індійський начальник оборони ЗС не вижив у катастрофі гелікоптера, загинули ще 12 людей

Спочатку не повідомлялося, чи є він серед тих, хто вижив. 

Індійський начальник оборони ЗС не вижив у катастрофі гелікоптера, загинули ще 12 людей
Місце аварії
Фото: indianexpress.com

Під час авіакатастрофи гелікоптера, що трапилася вчора в Індії, загинули 13 людей включно із начальником оборони Збройних сил країни Біпіном Раватом. Тільки одна людина на борту вижила. 

Тіла загиблих перевезуть до Нью-Делі для поховання, пише Reuters із посиланням на заяву міністра оборони Раджнатха Сінгха.

Причину катастрофи назвуть після розслідування. 

63-річний Рават, його дружина і 12 військових направлялися на російському гвинотокрилі Мі-17-В5 у військово-штабний коледж на півдні Індії, однак зазнали катастрофи неподалік міста Кунур. Авіабаза Сунур, де вони мали приземлитися, втратила звʼязок із бортом за сім хвилин до посадки. 

"Місцеві мешканці помітили пожежу в лісі біля Кунура і кинулися до того місця, де були уламки військового гвинтокрила, охоплені вогнем", – повідомив Раджнатх Сінгх. 

Рават – перший начальник штабу оборони Індії, який був призначений урядом премʼєр-міністра Наренди Моді у 2019 році. Ця посада була створена для інтеграції армії, флоту та авіації. 

Нагадаємо, після появи новин про катастрофу офіційно повідомляли про те, що вижили троє людей, але не говорили, чи є серед них Рават. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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