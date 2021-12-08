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Україна, Литва та Грузія домовились спільно боротися з кіберзагрозами

Сторони підтвердили наміри щодо співробітництва у сфері кібербезпеки.

Міністр оборони України Олексій Резніков та Міністр національної оборони Литовської Республіки Арвідас Анушаускас
Фото: Міноборони
Міністр оборони України Олексій Резніков та Міністр національної оборони Литовської Республіки Арвідас Анушаускас

Міністр оборони України Олексій Резніков та Міністр національної оборони Литовської Республіки Арвідас Анушаускас під час зустрічі у Києві підписали Меморандум про взаєморозуміння між міністерствами оборони України, Грузії та Литви щодо Групи з аналізу кіберзагроз при Регіональному центрі кіберзахисту.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

"Цей крок суттєво посилить фахову взаємодію між нашими країнами. Підписанням Меморандуму підтверджуються наміри Литви, Грузії та України щодо співробітництва з кібербезпеки та підкреслюється готовність країн брати участь у діяльності Регіонального центру та розвивати багатонаціональний потенціал у питаннях аналізу кіберзагроз. Всі домовленості, яких ми сьогодні досягли, безумовно сприятимуть зміцненню нашої обороноздатності, підвищенню оперативних та бойових спроможностей Збройних Сил України для гарантування миру і добробуту українців, литовців, грузинів та всієї Європи в цілому", - наголосив Міністр оборони України Олексій Резніков.

Як зазначається, метою Меморандуму є створення Групи з аналізу кіберзагроз та визначення передумов її функціонування, фінансування, комплектування, оснащення та розгортання інфраструктури.

"Завдання Групи полягає в розвитку багатонаціональних спроможностей щодо аналізу кіберзагроз шляхом розробки стандартних практик обміну інформацією на оперативному та тактичному рівнях щодо кіберзагроз, вразливостей безпеки, обробки інцидентів та цифрової експертизи", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що грузинська сторона підпише меморандум згодом.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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