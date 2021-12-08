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Резніков: "Усі громадяни мають бути готові захищати країну. Щоб у Кремлі не виникало думок про рецидиви"

Міністр підкреслив, що після закінчення війни "наш агресивний сусід нікуди не подінеться". 

Резніков: "Усі громадяни мають бути готові захищати країну. Щоб у Кремлі не виникало думок про рецидиви"
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Напад Росії на Україну змінив багато речей, але в суспільстві та армії досі збергігається багато інерції, тож українцям потрібно перебудувати свідомість. Уже зараз керівні посади займають командири, які пройшли крізь війну, і цей той момент, коли варто закласти нову військову культуру.

Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив у інтервʼю "Армія Інформ"

"Наш агресивний сусід нікуди не подінеться. Якщо завтра війна скінчиться, і Росія піде з окупованого Криму і окремих районів Донеччини та Луганщини, попереду десятиліття, щоб хоча б досягти нормалізації стосунків і неконфліктного співіснування. Як було раніше, вже не буде. Усі громадяни мають бути готові захищати країну. Щоб у Кремлі не виникало навіть думок про рецидиви", – зазначив він.

На думку Резнікова, дітей в Україні варто виховувати із розумінням того, що їх може торкнутися необхідність захисту країни. 

"А це означає зовсім інший формат стосунків між громадянами і владою. Це основа для нового суспільного договору. Коли держава говорить про всеосяжну оборону, національний спротив, закликає громадян до територіальної оборони й резерву, маємо показати, що довіряємо нашим людям. Одним з таких сигналів може бути лібералізація обігу зброї. Формування культури поводження зі зброєю і тотальної військової підготовки", – заявив голова Міноборони. 

Докладно про плани щодо реформування оборонної сфери читайте в колонці очільника оборонного відомства для LB.ua "30 років Збройним силам України. Звернення міністра оборони Олексія Резнікова". 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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