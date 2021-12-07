Стефанчук: Рада розгляне проєкт закону про ліквідацію ОАСК після перезавантаження ВРП та ВККС

Спікер парламенту пояснив, що законопроєкт №5369 не розглядався, тому що народні депутати "концентрувалися на більш важливих для держави рішеннях".

Верховна Рада розпочне розглядати президентський законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК) після перезавантаження Вищої ради правосуддя (ВРП) та Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

Про це заявив на брифінгу спікер парламенту Руслан Стефанчук, передає "Укрінформ".

Він пояснив, що проєкт закону №5369 не розглядався, тому що народні депутати "концентрувалися на більш важливих для держави рішеннях".

Водночас він висловив переконання, що це питання обов’язково буде розглянуто.

"Чому воно не ставилося (на розгляд, – ред.)? Наскільки я розумію, консультувався з членами правового комітету, воно би вплинуло на перезапуск ВРП і ВККС. Після того, як ці інституції будуть перезавантажі, тоді в нас буде два реальних механізми добору суддів і тоді ми зможемо врегульовувати питання, пов’язані з тими чи іншими судами в державі", – сказав Стефанчук.

Нагадаємо, 13 квітня 2021 року президент Володимир Зеленський вніс до Ради як невідкладний проєкт закону № 5369, який пропонує установити, що ОАСК припиняє здійснення правосуддя, а розгляд і вирішення підсудних йому адміністративних справ до початку роботи Київського міського окружного адміністративного суду здійснюватиметься Київським окружним адмінсудом.

2 листопада за президентський законопроєкт №5067 "Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо підсудності справ Верховному Суду як суду першої інстанції" у першому читанні проголосували 254 народні депутати. Цей законопроєкт був поданий до парламенту в лютому 2021 року. Президент ще торік ініціював консультації з ВРП щодо вирішення питання ОАСК. Петиція про ліквідацію ОАСК, їніціатором якої є український журналіст Данило Мокрик, набрала 25 тис. підписів, необхідні для розгляду її головою держави. У зверненні пропонується розпустити ОАСК у зв'язку із "повною втратою авторитету".

ОАСК відомий своїми резонансними рішеннями, серед яких – скасування нового українського правопису, скасування рішення Київради про перейменування Московського проспекту на проспект Бандери, визнання незаконною націоналізацію Приватбанку, призупинення процесу перейменування УПЦ МП, поновлення Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби та інші.