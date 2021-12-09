Окружний адмінсуд Києва дозволив "Укрнафті" не платити 4,3 млрд гривень податків

Окружний адміністративний суд Києва скасував зобов'язання компанії "Укрнафта", контрольованої Ігорем Коломойським, сплатити до держбюджету податок на прибуток у розмірі 4,28 млрд гривень.

Про це йдеться в рішенні ОАСК від 16 листопада.

Зазначається, що суд скасував податкові повідомлення-рішення від 7 травня 2021 року, в тому числі те, яким позивачу було збільшено суму грошового зобов`язання за платежем податок на прибуток у розмірі 4,28 млрд гривень.

Згідно з рішеннями, ці податкові повідомлення-рішення були прийняті за наслідками проведення податківцями перевірки. Співробітники ДПС вирішили, що "Укрнафта" не збільшила фінрезультат до оподаткування на суму 19,43 млрд гривень. "Укрнафта" напоглягала, що таку суму можна встановити виключно на підставі перевірки фінансової звітності та первинних бухгалтерських документів, а під час перевірки визначити її неможливо.

Суд визнав, що, оскільки зміни до Податкового кодесу набули чинності за пів року до початку нового бюджетного періоду, то нове правило збільшити фінрезультат треба застосовувати з 2021 року, а при поданні декларації за 2020 рік застосуванню воно не підлягає.

Нагадаємо, у березні Антимонопольний комітет оштрафував паливні компанії групи "Приват" на рекордні 4,7 млрд гривень за змову на ринку бензину та дизельного пального. А 23 листопада Апеляційний суд залишив чинним рішення ОАСК, який звільнив АЗС Коломойського від сплати цього штрафу.

Таким чином, менше ніж за місяць бізнесмену пробачили близько 10 млрд грн, які він мав заплатити до держбюджету.