​Коболєв повідомив про початок переговорів про розподіл "Укрнафти" з Коломойським

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв повідомив про розпочаті переговорах з розділення активів "Укрнафти" з міноритарними акціонерами, найбільших з яких є бізнесмен Ігор Коломойський.

Про це Коболев розповів в коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Зворотний зв'язок є. Ми створили робочу групу й розпочали переговори з міноритарними акціонерами про подальші кроки щодо майбутнього "Укрнафти". Ми, як мажоритарний акціонер, пропонуватимемо і вже запропонували розділення", - сказав він.

Наприкінці січня 2021 року "Нафтогаз", як мажоритарний акціонер "Укрнафти", надіслав листа міноритаріям компанії про бажання провести збори акціонерів.

У лютому "Нафтогаз" направив наглядовій раді повідомлення про необхідність розпочати вивчення і розгляд питання розділення її активів за бізнес-напрямами з міноритарними акціонерами. "Нафтогаз" просить розглянути це питання з подальшим затвердженням календарного плану і заходів із його реалізації. Має бути затверджено склад робочої групи, здійснено відбір компанії з "великої четвірки" для оцінки активів, затверджено юридичного радника для супроводу процесу.

Засідання наглядової ради з розгляду пропозиції "Нафтогазу" щодо розділення активів має відбутися 25 лютого в режимі відеоконференції. На нього буде запрошено голову правління "Укрнафти" Олега Геза і директора департаменту юридичного супроводу В'ячеслава Карташова.

Нагадаємо, У листопаді 2020 року Верховна Рада ухвалила закон про взаєморозрахунки між "Нафтогазом", "Укрнафтою" і бюджетом на понад 40 млрд грн, які було проведено в грудні. На думку експертів, знайомих зі спором, це має поліпшити позиції України в арбітражному спорів з міноритаріями "Укрнафти".

За даними "Укрнафти", окрім "Нафтогазу" з 50%+1 акцією, великими акціонерами компанії на кінець 2020 року були Bridgemont Ventures Limited та Littop Enterprises Limited - по 13,604991%, а також Bordo Management Limited. Іншим акціонерам належало 9,899106%, і ніхто з них не володів більше ніж 5%.