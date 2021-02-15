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Голова ФДМ вважає підписані угоди в ОАЕ проривом в економічних відносинах з Західною Азією

Голова відомства нагадав, що багатомільярдні проєкти - це ще й нові робочі місця.

Голова ФДМ вважає підписані угоди в ОАЕ проривом в економічних відносинах з Західною Азією
Фото: Макс Левин

Підписані в ОАЕ угоди - це перемога команди Президента та визнання України на найвищому рівні, - Голова ФДМУ

Підписані українською делегацією під головуванням Володимира Зеленського угоди на $3 млрд в Об’єднаних Арабських Еміратах стали великою перемогою команди Президента та свідчать про визнання України серед провідних інвестиційних фондів та компаній. Про це в фейсбуці написав голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

“Українська делегація під головуванням Володимира Зеленського уклала інвестиційні меморандуми та контракти на $3 млрд! Справжній прорив в економічних відносинах з Західною Азією - такого масштабу співпраці між нашими державами не було ніколи. Та для України це не тільки багатомільярдні проєкти та нові робочі місця. Це символ визнання на найвищому рівні від провідних інвестиційних фондів та компаній. Сигнал для всього світу, що з нашою державою безпечно та вигідно співпрацювати!”, - написав Сенниченко на своїй фейсбук-сторінці.

Він зазначив, що прозорі реформи та чесні процеси, разом з величезним потенціалом нашої країни створюють вікно можливостей для залучення сталих інвестицій.

Як повідомлялося раніше, підписання інвестиційних меморандумів та контрактів відбулося в рамках офіційного візиту президента України Володимира Зеленскього до Об’єднаних Арабських Еміратів 13-14 лютого.

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