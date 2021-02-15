Аналітики дослідили вплив "Великого будівництва" на будівельну галузь у 2020 році

Інфраструктурні проєкти «Великого будівництва», що стартували у березні 2020 року, "врятували" галузь житлового та нежитлового будівництва на тлі падіння. Про це повідомляє інформаційно-аналітичне видання GMK-Center, проаналізувавши динаміку на будівельному ринку України в минулому році.

«Будівельна галузь вийшла в «плюс» у 2020 році тільки завдяки інфраструктурі, зростання в якій склало відразу 14,8% - до 120,6 млрд грн. Драйвером інфраструктури стало «Велике будівництво» і, зокрема, витрати на автодороги, де обсяг будівельних робіт склав 61,8 млрд грн. Чіткий тренд на зростання спостерігається саме з квітня», - пише видання.

В цілому по галузі, за даними аналітиків, обсяг виконаних будівельних робіт в минулому році збільшився на 4%, при цьому вийти на позитивні показники вдалося лише до кінця року.

Найбільш постраждалим сегментом виявилося житлове будівництво, що впало за підсумками року на 18,5%. Істотне падіння могло бути і в нежитловому секторі. Він знизився на 2,7%. «Динаміку сегмента частково підтримала програма «Велике будівництво», в рамках якої в 2020 році були побудовані (добудовані, реконструйовані) 114 шкіл, 100 дитячих садків і 101 спортивний об'єкт», - пише GMK-Center.

На думку аналітиків, інфраструктурні державні проєкти мали позитивний вплив і на ВВП України в цілому: «Національний банк України оцінив вплив збільшення у 2020 році держвидатків на дорожню інфраструктуру на ВВП у 1,4-1,5 п.п. У свою чергу група Ukraine Economic Outlook оцінила вплив інвестицій у «Велике будівництво» обсягом 136 млрд грн у 156 млрд грн непрямого зростання інших галузей і 120 млрд грн ВВП в будівництві».

Видання зазначає також, що за підсумками 2020 року частка будівництва у ВВП України зросла до 2,9%, в порівнянні з 2,7% в 2019 році. Однак цей показник все ще поступається середньому по ЄС - 5%.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ назвали, яку кількість інфраструктурних об’єктів було побудовано і відремонтовано Укравтодором у 2020 році.