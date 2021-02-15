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Компенсації власникам електроопалення в середньому становитимуть 564 гривні

Виплати отримають понад пів мільйона споживачів.

Компенсації власникам електроопалення в середньому становитимуть 564 гривні
Фото: ssbb.com.ua

Компенсації за скасування пільгового тарифу на електричну енергію отримають 571,6 тис. споживачів. Середній розмір виплати становитиме 564 гривні, розказала в понеділок міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Про це пише "Укрінформ".

"Ми взяли заявку на тих всіх людей, кому ми компенсуємо цей пільговий тариф, власне, ту дельту, ту різницю, і ми вже навіть перерахували їм кошти на постачальників універсальних послуг, які будуть зараховані на особисті рахунки споживачів. І таким чином… компенсацію отримають 571,6 тисячі споживачів і середній розмір компенсації 564 грн. Тобто щомісяця до 15 числа три місяці поспіль ми будемо відшкодовувати таку компенсацію для людей", - розказала Лазебна на форумі "Україна 30".

На програму компенсацій виділили 1,4 млрд гривень.

"Ми поки що зняли ці гроші з програми субсидій, у нас було 36,6 млрд, зараз ми 1,4 млрд віддали на цю програму, але програма субсидій теж поки що забезпечена. Головне для нас пройти опалювальний сезон , а потім далі будемо бачити і корегувати", - сказала міністр.

Нагадаємо, що з 1 січня 2021 року Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення, скасувавши пільговий тариф на перші 100 кВт. Нова фіксована ціна становить 1,68 грн/кВт-год із ПДВ.

Уряд вирішив компенсувати втрати, які через це рішення несуть власники електроопалення.

Право на компенсацію мають:

  • населення, яке проживає в житлових будинках, обладнаних електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості), і станом на 31 грудня 2020 року мало право на знижений тариф;
  • населення, яке проживає в негазифікованих багатоквартирних будинках без системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості), і станом на 31 грудня 2020 року мало право на знижений тариф;
  • багатодітні, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу.
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