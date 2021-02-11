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Активісти подали в АМКУ заяву про створення штучного дефіциту електроенергії ДТЕКом

Громадянам пропонують долучитися.

Активісти подали в АМКУ заяву про створення штучного дефіциту електроенергії ДТЕКом
Змиевская ТЭС
Фото: facebook.com/volodymyrgroysman

Громадські активісти 11 лютого подали до Антимонопольного комітету заяву про зловживання монопольним становищем групою ДТЕК Ріната Ахметова. Про це повідомляє Бізнес.Цензор з посиланням на платформу "Ліга антітрасту".

Експерти на підставі зібраних доказів прийшли до висновку, що ДТЕК свідомо допустив створення ситуації, яка загрожує відключеннями електроенергії для споживачів.

ДТЕК має частку 70% в тепловій генерації, тоді як ознакою монополії є 35%. У заяві в АМКУ вказані такі ознаки зловживання монопольним становищем компанії Ахметова:

  • ДТЕК поставив на свої ТЕС вугілля значно менше за встановлені державою нормативи, через що був створений рекордний для країни дефіцит;
  • при цьому з шахт ДТЕК на його ТЕС системно доставляється менший обсяг вугілля ніж видобуто (за два останніх місяці 2020 року різниця склала 1 мільйон тонн);
  • одночасно з цим 12 енергоблоків ДТЕК були виведені в незапланований аварійний ремонт з ініціативи групи;
  • як наслідок, ДТЕК не виконував вимоги оператора "Укренерго" про включення енергоблоків в роботу;
  • також ДТЕК обмежив поставки вугілля на державну компанію Центренерго, що призвело до виведення з роботи частини її блоків через відсутність палива.

"Все це в сукупності призвело до того, що в енергетичній системі України виник дефіцит, який ми не можемо технологічно покрити ніяким іншим чином, крім як імпортом електрики з держави-окупанта і Білорусі. Також це вплинуло на зростання ціни електроенергії більш ніж на 15% . Це вже не перший шантаж країни українським енергетичним монополістом. Але на цей раз він ще більш жорстокий і нахабний", - зазначила засновниця "Ліги антітраста" Агія Загребельська, держуповноважена АМКУ в 2015-2019 роках.

Активісти відзначать, що антимонопольний комітет має юридичні інструменти для припинення зловживань монополіста - штрафи, примусовий поділ, попереднє рішення, зобов'язання. "Ліга антітрасту" пропонує всім громадянам долучатися до звернення в АМКУ щодо дій ДТЕК.

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