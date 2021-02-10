Емісія коштів центральними банками на тлі пандемії може призвести в майбутньому до світової фінансової кризи, – Ломакович

Емісія коштів центральними банками на тлі пандемії коронавірусу може призвести в майбутньому до світової фінансової кризи. За 2020 рік центральні банки країн G10 емітували активів на +8 трлн доларів.

Про це повідомив засновник Growford Institute, радник Міністра фінансів України, член Ради Національного банку України 2014-2015 років Віталій Ломакович у межах круглого столу "Фінансиалізація світової економіки та нарощування глобального боргу: виклики та можливості для України". Захід організували Growford Institute та Інститут Горшеніна за підтримки інтернет-порталу LB.ua.

"Унаслідок пандемії у світі відбулися певні дисбаланси, які можуть призвести до виникнення фінансових криз... Економіка впала, емітували величезну кількість грошової маси і вона впливатиме на виникнення фінансових криз у світовому масштабі", - пояснив він.

Ломакович додав, що валовий зовнішній борг України складає близько 80% ВВП і перевищує 200% річного експорту.

"Українські позичальники дуже чутливі до зовнішнього фінансування, передусім нефінансовий сектор. Близько 74% кредитів номіновані в іноземній валюті. Тому будь-яка волатильність на світових фінансових ринках буде прямо впливати на ризики позичальників", - зазначив спікер.

Він додав, що рекомендує Нацбанку пом'якшити кредитну політику, у монетарній політиці привести облікову ставку в реальному вимірі до нуля, як роблять у більшості країн, що розвиваються. Також він рекомендує реанімувати фондовий ринок.

"Одним з чинників, які стабілізували економіку України в 2020 році, є заходи фіскального фінансування, які за оцінкою МВФ склали близько 3% ВВП. Це зменшило дефіцит бюджету з запланованих 7% до 5,5%", - зазначив Віталій Ломакович.