Колишній радник Зеленського злив у ЗМІ розмову з Джуліані, яка передувала скандальному дзвінку Трампа
Колишній радник Зеленського злив у ЗМІ розмову з Джуліані, яка передувала скандальному дзвінку Трампа
Зеленський закликав депутатів від "Слуги народу" визначитися, з ким вони
Зеленський закликав депутатів від "Слуги народу" визначитися, з ким вони
"Нафтогаз" вперше втратив статус найбільшого імпортера газу
"Нафтогаз" вперше втратив статус найбільшого імпортера газу
На блокпосту в зоні ООС застрелили водія автомобіля, який намагався прорватися на окуповану територію
На блокпосту в зоні ООС застрелили водія автомобіля, який намагався прорватися на окуповану територію
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
Силовой трансфер в России
Силовой трансфер в России
Сергій Притула вийшов з керівництва "Голосу"
Сергій Притула вийшов з керівництва "Голосу"
Очередной пик: почему биткоин - это и есть интернет
Очередной пик: почему биткоин - это и есть интернет
Депутатів "Слуги народу" викликають в Офіс президента "на бесіду"
Депутатів "Слуги народу" викликають в Офіс президента "на бесіду"
ГоловнаЕкономікаДержава

​НАБУ прийшло з обшуком на "Енергоатом" через продаж електроенергії за заниженими цінами

Детективи зацікавилися дискримінаційними умовами на торгах.

​НАБУ прийшло з обшуком на "Енергоатом" через продаж електроенергії за заниженими цінами
Фото: atom.gov.ua

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальну справу через продаж електроенергії державних компаній за заниженими цінами.

Про це розказав на брифінгу в середу директора НАБУ Артем Ситник у відповідь на прохання прокоментувати обшуки на "Енергоатомі".

"Відбуваються обшуки, санкціоновані антикорупційним судом. Щоб не розголошувати таємницю досудового розслідування можу тільки сказати, що ця справа дійсно стосується продажу електроенергії ряду комерційних структур. Саме розслідування було почато через те, що, виходячи з аналізу ситуації, є певні дискримінаційні умови при продажу електроенергії. Формуються лоти таким чином, щоб їх можна було викупити тільки окремим споживачам електроенергії. Це суттєво впливало на ціну електроенергії, і можна говорити про потенційні збитки державі", - відповів Ситник.

Депутат Верховної Ради Гео Лерос перед цим повідомив, що справа стосується контракту на продаж електроенергії компанії "Юнайтед Енерджі" в кінці грудня 2020 року.

Зараз дрібні трейдери просто не можуть купити потрібну їм кількість електричної енергії на аукціонах з продажу державної електроенергії за двосторонніми договорами. Виходячи зі своїми ціновими пропозиціями, вони залишаються ні з чим, оскільки продавці відмовляють у продажу, очікуючи на більш крупного покупця. При цьому не має жодного значення, яку ціну ти пропонуєш виробнику, якщо ти недостатньо великий покупець.

Антимонопольний комітет визнав цей регламент дискримінаційним і наказав Міністерству енергетики змінити правила продажу електричної енергії, виробленої державними електростанціями.

В кінці січня 2021 року в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко запропонував змінити платформу для торгів електроенергією. Зараз державні "Центренерго" і "Енергоатом" продають електричну енергію на аукціонах на "Українській енергетичній біржі", а Вітренко запропонував перевести торги на ДП "Оператор ринку".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також