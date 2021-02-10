​НАБУ прийшло з обшуком на "Енергоатом" через продаж електроенергії за заниженими цінами

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальну справу через продаж електроенергії державних компаній за заниженими цінами.

Про це розказав на брифінгу в середу директора НАБУ Артем Ситник у відповідь на прохання прокоментувати обшуки на "Енергоатомі".

"Відбуваються обшуки, санкціоновані антикорупційним судом. Щоб не розголошувати таємницю досудового розслідування можу тільки сказати, що ця справа дійсно стосується продажу електроенергії ряду комерційних структур. Саме розслідування було почато через те, що, виходячи з аналізу ситуації, є певні дискримінаційні умови при продажу електроенергії. Формуються лоти таким чином, щоб їх можна було викупити тільки окремим споживачам електроенергії. Це суттєво впливало на ціну електроенергії, і можна говорити про потенційні збитки державі", - відповів Ситник.

Депутат Верховної Ради Гео Лерос перед цим повідомив, що справа стосується контракту на продаж електроенергії компанії "Юнайтед Енерджі" в кінці грудня 2020 року.

Зараз дрібні трейдери просто не можуть купити потрібну їм кількість електричної енергії на аукціонах з продажу державної електроенергії за двосторонніми договорами. Виходячи зі своїми ціновими пропозиціями, вони залишаються ні з чим, оскільки продавці відмовляють у продажу, очікуючи на більш крупного покупця. При цьому не має жодного значення, яку ціну ти пропонуєш виробнику, якщо ти недостатньо великий покупець.

Антимонопольний комітет визнав цей регламент дискримінаційним і наказав Міністерству енергетики змінити правила продажу електричної енергії, виробленої державними електростанціями.

В кінці січня 2021 року в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко запропонував змінити платформу для торгів електроенергією. Зараз державні "Центренерго" і "Енергоатом" продають електричну енергію на аукціонах на "Українській енергетичній біржі", а Вітренко запропонував перевести торги на ДП "Оператор ринку".