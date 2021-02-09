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Росія заборонила імпорт залізничних коліс з України

Основним постачальником цієї продукції з України був "Інтерпайп".

Росія заборонила імпорт залізничних коліс з України
Фото: uraltransgk.ru

Уряд Росії вніс зміни до своєї постанови від 29 грудня 2018 року, якою було заборонено імпортувати низку українських товарів - переважно сільськогосподарську продукцію, сировину і продовольство.

З 6 лютого 2021 року до них додали залізничні колеса, повідомило російське видання РБК.

Росія заборонила ввозити осі для залізничних коліс діаметром 710 мм та більше (в зібраному або розібраному вигляді), колісні пари, колеса і заготовки для них. Російський уряд також заборонив ввозити в Росію бокові литі рами для візків вантажних вагонів і надресорні балки для них.

Основним постачальником цієї продукції з України був "Інтерпайп".

В Росії залізничні колеса випускають Об'єднана металургійна компанія Анатолія Сєдих і Evraz Романа Абрамовича.

У жовтні минулого року з ініціативою заборонити імпорт українських залізничних коліс виступив російський Мінтранс. Ввести заборону спочатку планувалося до кінця 2020 року.

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