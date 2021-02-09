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"Росія не змогла просунути "русскій мір" в Україні танками. І м’якою силою не зможе", - Кулеба

"Русскій мір" - це одноманітність, у якій немає нікого, крім росіян".

"Росія не змогла просунути "русскій мір" в Україні танками. І м’якою силою не зможе", - Кулеба
Фото: mfa.gov.ua

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про безперспективність спроб просунути "русскій мір" в Україні.

"Росія не змогла просунути "русский мир" в Україні танками. І м’якою силою не зможе", - написав глава МЗС у твіттері.

За словами Кулеби, "русскій мір" - "це одноманітність, у якій немає нікого, крім росіян". Натомість український світ - "це різноманіття і свобода бути собою. Тому його захищають україномовні, російськомовні та всі інші українці".

Нагадаємо, у грудні в інтерв’ю німецькому виданню Internationale Politik очільник українського МЗС заявив, що Україна остаточно порвала з "русскім міром" і бачить свій шлях як частина Заходу.

Раніше Кулеба заявив, що основна стратегія України у стосунках з Росією це - принцип мирного співіснування. При цьому він наголосив, що стратегічні цілі Росії щодо України не зміняться, "і вони - деструктивні".

Учора на форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді" президент Володимир Зеленський коментуючи ймовірність використання в Україні російської вакцини заявив, що "громадяни України не кролики, експериментувати не маємо права".

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