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Зеленський у другому турі переміг би Порошенка, Бойка і Разумкова, - опитування

При цьому Разумков у першому турі набрав би тільки 2%. 

Зеленський у другому турі переміг би Порошенка, Бойка і Разумкова, - опитування
Фото: facebook/Офіс Президента України

У другому турі президентських виборів чинний голова держави Володимир Зеленський здобув би впевнену перемогу у парі з лідером партії "Європейська солідарність" Петром Порошенком, членом ОПЗЖ Юрієм Бойком та спікером парламенту Дмитром Разумковим

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова. 

"Другий тур моделювався за участі чотирьох кандидатів: В. Зеленський, Ю. Бойко, П. Порошенко, Д. Разумков. В. Зеленський у випадку електорального суперництва у другому турі з П. Порошенком, Ю. Бойком чи Д. Разумковим стає переможцем президентських виборів. Д. Разумков перемагає П. Порошенка і Ю. Бойка, а П. Порошенко перемагає у випадку електорального суперництва у другому турі з Ю. Бойком", - йдеться у дослідженні.

При цьому Разумков у першому турі набрав би тільки 2% серед тих, хто визначився з кандидатом і пішов би голосувати.

В першому турі Зеленський отримав би 23% голосів, Бойко - 20%, Порошенко - 18%, Юлія Тимошенко - 11%, Ігор Смешко ("Сила і честь") - 5%, Анатолій Гриценко ("Громадянська позиція") - 3%, Володимир Гройсман - 3%, Олег Ляшко - 3%, Дмитро Разумков - 2%, Руслан Кошулинський - 2%, Олександр Вілкул - 1,5% та Віталій Кличко - 1%.

Фото: Центр Разумкова

Дослідження проводили з 29 січня по 3 лютого 2021 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95. 

Нагадаємо, що у соцопитуванні "Рейтингу" президентський список очолює Володимир Зеленський. Якби вибори відбулися найближчим часом то його підтримали б 21,2% тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором. За Юрія Бойка проголосували б 17,1%, Петра Порошенка – 16,4%, ЮліюТимошенко –12,3%. Ігоря Смешка підтримують 7,5%, Володимира Гройсмана – 4,3%, Олега Ляшка – 4,0%, Дмитра Разумкова – 3,2%, Сергія Притулу – 3,1%, Олега Тягнибока – 2,1%, Віталія Кличка – 1,1%.

"Моделювання другого туру президентських виборів дало наступні результати: Зеленський тримає першість у парі з усіма основними опонентами: з Порошенком – 56% проти 44%. У парі з Бойко – 60% проти 40%, з Тимошенко 55% проти 45%. У можливій парі Бойко та Порошенко – паритет: 51% на 49%", - зазначається у дослідженні.

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