Зеленський у другому турі лідирує в парі і з Порошенком, і з Бойком, – опитування "Рейтингу"

73% українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку, 17% - у правильному, 10% - не визначилися.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

При цьому третина опитаних українців (30%) очікують, що 2021 рік буде кращим за попередній. Стільки ж вважають, що він буде гіршим (31%). 34% респондентів не чекають змін. Зазначається, що відносно краще оцінюють ситуацію та мають добрі очікування молодь, виборці партій "Слуга народу" і "Голос".

Президентський рейтинг очолює Володимир Зеленський. Якби вибори відбулися найближчим часом то його підтримали б 21,2% тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором. За Юрія Бойка проголосували б 17,1%, Петра Порошенка – 16,4%, ЮліюТимошенко –12,3%. Ігоря Смешка підтримують 7,5%, Володимира Гройсмана – 4,3%, Олега Ляшка – 4,0%, Дмитра Разумкова – 3,2%, Сергія Притулу – 3,1%, Олега Тягнибока – 2,1%, Віталія Кличка – 1,1%.

"Моделювання другого туру президентських виборів дало наступні результати: Зеленський тримає першість у парі з усіма основними опонентами: з Порошенком – 56% проти 44%. У парі з Бойко – 60% проти 40%, з Тимошенко 55% проти 45%. У можливій парі Бойко та Порошенко – паритет: 51% на 49%", - зазначається у дослідженні.

У парламентському рейтингу лідирують "Опозиційна платформа – За життя" (18,9%) та "Слуга народу" (18,6%). За партію "Європейська солідарність" – 15,2%, партію "Батьківщина" – 12,2%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 4,8%, Радикальну партію – 4,7%, партію "Сила і честь" – 4,5%, «"За майбутнє" – 4,4%, партію "Голос" – 3,5%, партію Шарія – 3,4%, партію "Свобода" – 3,1%, партію УДАР Віталія Кличка – 2,4%, "Наш край" – 1,4%.

Ідею розпуску парламенту та дострокові перевибори підтримують 63%, не підтримують – 30%.

Відставку Уряду і призначення нового Кабміну підтримують 62% опитаних, не підтримують – 29%.

Ідею відставки президента та призначення дострокових виборів підтримують 50%, не підтримують 46%. Протягом останніх двох місяців підтримка дострокових парламентських виборів зросла з 58 до 63%, президентських – з 39 до 50%, обрання нового КМУ – з 60 до 62%.

Фото: Рейтинг

Прийняття Закону "Про Всеукраїнський референдум" підтримують 58% опитаних, не підтримують – 28%, не визначилися – 14%.

Ініціативу з надання громадянам України законодавчого права на приватне володіння вогнепальною зброєю підтримують 23%, не підтримують – 75%.

89% опитуваних підтримують акції протестів з вимогою зниження тарифів. 10% – проти. При цьому, 36% опитаних вважають, що найбільшу відповідальність за підвищення тарифів несе Кабінет міністрів, 29% покладають відповідальність на Верховну Раду, 24% - на президента.

У опитуванні брало участь населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 2-3 лютого 2021 р.

Нагадаємо, згідно з даними опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 27 січня до 1 лютого 2021 року, міський голова Києва Віталій Кличко очолив рівень довіри українців до політиків, обігнавши президента Зеленського. Кличкові довіряють 37,5% респондентів, Зеленському - 35,6%. Третім у рейтингу виявився експрем’єр Володимир Гройсман з 30,9%. Чинний прем’єр Денис Шмигаль не подолав позначки у 20%.