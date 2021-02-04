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​Запорізька ТЕС відновила роботу після аварії

Станція не працювала більше восьми годин.

​Запорізька ТЕС відновила роботу після аварії
Фото: dniproenergo.com.ua

Запорізька теплова електростанція відновила свою роботу після короткого замикання на підстанції "Луч".

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, якому належить ТЕС.

Аварія сталася в середу близько 19:25. На момент ситуації в роботі було задіяно три енергоблоки, сумарною потужністю 750 МВт.

Зупинка станції призвела до короткочасного відключення світла в місті Енергодарі.

В 3:47 ночі Запорізька ТЕС відновила свою роботу двома енергоблоками, третій планують запустити в найближчий час.

Запорізька ТЕС знаходиться біля міста Енергодара, побудована в 70-х роках минулого сторіччя. Паливом для електростанції є газове вугілля, мазут та газ.

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