​Запорізька ТЕС відновила роботу після аварії

Станція не працювала більше восьми годин.

Запорізька теплова електростанція відновила свою роботу після короткого замикання на підстанції "Луч".

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, якому належить ТЕС.

Аварія сталася в середу близько 19:25. На момент ситуації в роботі було задіяно три енергоблоки, сумарною потужністю 750 МВт.

Зупинка станції призвела до короткочасного відключення світла в місті Енергодарі.

В 3:47 ночі Запорізька ТЕС відновила свою роботу двома енергоблоками, третій планують запустити в найближчий час.

Запорізька ТЕС знаходиться біля міста Енергодара, побудована в 70-х роках минулого сторіччя. Паливом для електростанції є газове вугілля, мазут та газ.