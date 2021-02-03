В Україні на сьогодні немає загрози свободі слова, - Зеленський на зустрічі з керівниками телеканалів

"Це не має жодного стосунку до інших телеканалів".

Фото: https://president.gov.ua/

Президент Володимир Зеленський запевняє, що рішення щодо блокування роботи трьох телеканалів, які пов’язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком, не має жодного стосунку до інших медіа.

Про це йшлося на зустрічі президента з керівниками провідних українських телевізійних каналів, присвяченій відповідному рішенню РНБО України від 2 лютого 2021 року, повідомляє пресслужба голови держави.

"Це не має жодного стосунку до інших телеканалів. В Україні на сьогодні немає загрози ні свободі слова, ні медіа-бізнесу", – запевнив Зеленський.

Він зазначив, що рішення про санкції має чітке обґрунтування у зв’язку з фінансуванням з Росії та співпрацею з терористичними організаціями.

Топ-менеджери телеканалів, як наголошується у повідомленні, висловили повну підтримку цього рішення. За їхніми словами, телеканали, щодо яких були застосовані санкції, давно проводять антидержавну політику та діють в інтересах пропаганди з боку Російської Федерації.

Учасники зустрічі зазначили, що запроваджені санкції є інструментом глобальної боротьби з дезінформацією. Вони не мають нічого спільного з питанням свободи слова та незалежності ЗМІ, повідомили у пресслужбі Зеленського.

Нагадаємо, 2 лютого президент Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції щодо пов'язаних з представниками партії ОПЗЖ Віктором Медведчуком і Тарасом Козаком телеканалів 112, NewsOne і ZIK, а також двох літаків, на яких ті літали до Росії прямими рейсами.

Зеленський пояснив, що санкції ввели саме зараз, оскільки були зафіксовані причини для їх впровадження. Які саме - він не сказав, але представниця "Слуги народу" заявила, що це - фінансування юросіб з держави-агресора з використанням схем у ОРДЛО. Цим вона підтвердила інформацію про те, що підставою для введення санкцій проти Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування спецслужб, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.