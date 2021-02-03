До правоохоронців звернулася налякана перехожа, яка повідомила про стрілянину.

У Києві патрульні затримали чоловіка, який стріляв по людях з балкона з травматичного пістолета.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

До правоохоронців звернулася налякана перехожа, яка повідомила, що з будинку на вулиці Солом'янській лунають постріли. На місце миттю прибув екіпаж патрульних, але у той час стрілянина вже припинилася. Патрульні опитали заявницю та мешканців і вирахували квартиру ймовірного стрільця.

Двері відчинив чоловік. На запитання інспекторів відповів, що його родич володіє травматичною зброєю. Громадянин дозволив патрульним зайти до помешкання і поспілкуватися з ним. Той, своєю чергою, не заперечував, що стріляв з балкона декілька разів по незнайомцях. Свою поведінку чоловік пояснив тим, що під вікнами "постійно ходять підозрілі особи".

На вимогу патрульних громадянин дав оглянути предмет, з якого стріляв, та набої до нього.

Патрульні затримали чоловіка та викликали слідчо-оперативну групу для вилучення пістолету та надання правової кваліфікації діям чоловіка. Пізніше інспектори знайшли у дворі предмет, схожий на стріляну гільзу.

Нагадаємо, в понеділок, 1 лютого, в Голосіївському районі Києва поліція затримала двох чоловіків за підозрою в обстрілі автомобіля з автоматичної зброї