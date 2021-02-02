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Шевченківський суд Києва залишив Антоненка під вартою до 2 квітня

Юлія Кузьменко залишається під цілодобовим домашнім арештом, а Яна Дугарь – під грошовою заставою.

Шевченківський суд Києва залишив Антоненка під вартою до 2 квітня
Фото: Макс Трєбухов

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжні заходи для обвинувачених у вбивстві журналіста Павла Шеремета військового й музиканта Андрія Антоненка, лікарки Юлії Кузьменко та військового медика Яни Дугарь.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Андрія Антоненка залишили під вартою ще на 60 діб (до 2 квітня). Юлія Кузьменко залишається під цілодобовим домашнім арештом, а Яна Дугарь – під грошовою заставою.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, до суду прибули народні депутати для того, аби взяти Антоненка на поруки. Їх не пустили до зали засідань, пославшись на рішення, де було частково обмежено доступ відвідувачів, окрім представників ЗМІ.

2 лютого суд продовжив розглядати справу по суті й перейшов на стадію дослідження матеріалів справи. Згодом засідання перенесли на 9 лютого.

Нагадаємо, у січні Антоненка залишили під вартою. 12 січня стало відомо, що Антоненко поскаржився на погіршення здоров’я, у нього в СІЗО почали випадати зуби. Однак 19 січня суд знову відмовився змінювати йому запобіжний захід.

Шеремет загинув у 2016 році в Києві в результаті підриву його авто. До грудня 2019-го в розслідуванні убивства Шеремета не називали підозрюваних в організації та виконанні вибуху. Однак 12 грудня підозрюваними у справі Шеремета правоохоронці назвали музиканта Андрія Антоненка, дитячого хірурга та волонтерку Юлією Кузьменко і медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь.

Організатором убивства слідство назвало Антоненка, захопленого "ультранаціоналістичними ідеями". Правоохоронці заявили, що чоловік культивує "велич арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної приналежності". До свого задуму він нібито залучив лікарку Юлію Кузьменко та волонтерку Яну Дугарь, а також ряд невстановлених осіб.

19 січня у Нацполіції підтвердили допит колишнього співробітника білоруського спецпідрозділу Ігоря Макара. У справі Шеремета він має процесуальний статус свідка.

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