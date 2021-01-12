Справа Шеремета: Антоненко поскаржився на погіршення здоров’я

Під час сьогоднішнього засідання суд долучив до справи останні 11 томів із 26.

Підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета музикант і волонтер Андрій Антоненко поскаржився на погіршення здоров'я.

Про це він розповів журналістам під час перерви, передає "Суспільне".

"У мене почали випадати зуби, я навіть з собою їх приніс. Це все наслідки перебування в СІЗО. Тут надається кваліфікована допомога лікарів, але цього мало, потрібні нормальні умови", - сказав Антоненко.

Під час засідання Шевченківського суду прокурор Михайло Тішин долучив останні 11 із 26 томів у справі вбивства журналіста. При цьому адвокат обвинуваченої Юлії Кузьменко клопотав про недопуск 26-го тому через те, що вважає дані в документах неправдивими. Однак, суддя це клопотання відхилила.

Адвокат Антоненка Віталій Галенченко повідомив, що не подавав клопотання. "Ми не клопотали проти, оскільки бачимо, що в документах повно неточностей. Нехай долучають, це нам лише на руку", – пояснив він.

Сьогоднішнє асідання розпочалося з відводу адвоката потерпілої сторони Андрія Мамалиги через те, що у листопаді 2020-го його свідоцтво про адвокатську діяльність заморозили на пів року. "Це сталося через скаргу одного із моїх колишніх підзахисних ще у 2018 році. Я все одно буду оскаржувати рішення про мій відвід. В разі чого, після відновлення свідоцтва повернуся до справи", - зазначив Мамалига.

Наступне засідання у справі відбудеться 19 січня. На ньому суд перейде до дослідження томів.

Нагадаємо, у грудні Антоненка залишили під вартою попри підозру на ковід.

Шеремет загинув у 2016 році в Києві в результаті підриву його авто. До грудня 2019-го в розслідуванні убивства Шеремета не називали підозрюваних в організації та виконанні вибуху. Однак 12 грудня підозрюваними у справі Шеремета правоохоронці назвали музиканта Андрія Антоненка, дитячого хірурга та волонтерку Юлією Кузьменко і медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь.

Організатором убивства слідство назвало Антоненка, захопленого "ультранаціоналістичними ідеями". Правоохоронці заявили, що чоловік культивує "велич арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної приналежності". До свого задуму він нібито залучив лікарку Юлію Кузьменко та волонтерку Яну Дугарь, а також ряд невстановлених осіб.