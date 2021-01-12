Загалом було усунуто шість поривів на трьох виявлених ділянках.

Комунальники завершили ремонтні роботи на водогоні "Горлівка-Торецьк".

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

"Сьогодні, 12 січня, завершилися аварійно-відновлювані заходи, спрямовані на повну ліквідацію поривів водогону на виявлених ділянках та відновлення забезпечення питною водою жителів населених пунктів Торецьк, Залізне, Північне, Південне та Щербинівка. Під час тижневих робіт контроль за дотриманням наданих гарантій безпеки та режиму припинення вогню здійснювався представниками УС СЦКК безпосередньо на місці робіт", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фінальним етапом стало проведення та завершення зварювальних робіт водогону на околицях смт Південне завдяки забезпеченню гарантій дотримання режиму припинення вогню.

Загалом було усунуто шість поривів на трьох виявлених ділянках. До відновлення водопостачання було залучено 14 працівників підприємства "Вода Донбасу" та чотири одиниці техніки.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Складність робіт полягала в тому, що трубопровід пролягає у важкодоступній місцевості, що зумовлено можливою наявністю вибухонебезпечних пристроїв та ймовірністю вогневих провокацій з боку ворога, а виявлення місць поривів ускладнювалося погодними умовами", - йдеться в повідомленні.

У районах проведення ремонтно-відновлювальних робіт у дзеркальному форматі по обидві сторони працювали патрулі СММ ОБСЄ.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Нагадаємо, що у грудні в місті Красногорівка Донецької області близько 7 тисяч осіб залишилися без водопостачання. Аварія сталася на трубопроводі в розподільчому колодязі завглибшки 2 м і завширшки 5 м.

У жовтні на Донеччині без води опинилися п'ять міст: м. Костянтинівка (частково), м. Дружківка (частково), с. Петрівка, смт Щербинівка (частково) та смт Новгородське Торецької міської ради.