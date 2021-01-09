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Бойовики знову стріляли біля Луганського та Водяного

Серед українських воїнів бойових втрат немає. 

Бойовики знову стріляли біля Луганського та Водяного
Фото: Макс Левин

9 січня незаконні збройні формування РФ тричі порушували "режим тиші" на Донбасі.

Про це повідомила пресслужба ООС.

"Два обстріли були здійснені у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Так, поблизу населеного пункту Луганське російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій з автоматичних та станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів", - йдеться в повідомленні.

Також неподалік Водяного, що на Приазов’ї, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

Серед українських воїнів бойових втрат немає. 

Українська сторона повідомила ОБСЄ про факти порушення режиму припинення вогню.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 8 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню. Серед наших воїнів бойових втрат не було.

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