На Кіровоградщині у пожежі загинула 89-річна жінка

За добу в області сталося три пожежі у приватних будинках.

Протягом минулої доби, 8 січня пожежно-рятувальні підрозділи Кіровоградської області ліквідували три пожежі приватних будинків, дві з яких – спільно з місцевими пожежними командами.

Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС у Кіровоградській області.

Пожежі погасили у будинку по вул. Дем’яна Бідного у с. Губівка Компаніївського району і у будинку по вул. Ватутіна у с. Лозуватка Олександрійського району.

Також виникла пожежа ліжка та речей домашнього вжитку в житловому будинку по вул. Котляревського смт Новоархангельськ. Під час гасіння пожежі рятувальниками було виявили тіло загиблої 89-річної власниці будинку.

Причини усіх пожеж та загибелі громадянки встановлюють фахівці.