В уряді пояснили, чи можуть кіоски працювати під час локдауну

Під час локдауну забороняється робота побутових магазинів, а з кіосків можна торгувати і кавою, і цигарками, і батарейками.

У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, що під час локдауну забороняється робота побутових магазинів, а з кіосків можна торгувати і кавою, і цигарками, і батарейками.

Про це пише “Урядовий портал”.

Інші магазини можуть торгувати виключно товарами, що належать до продуктів харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв’язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, побутовою хімією та друкованою пресою на торговельних площах, не менше як 60% яких призначено для торгівлі такими товарами, а також пальним.

Продаж інших груп товарів дозволяється лише із здійсненням адресної доставки замовлень.

“До попередніх карантинних обмежень, які застосовував Уряд, у представників бізнесу виникали запитання. Наприклад, чому ті ж іграшки дозволялись до продажу в супермаркетах, які торгують в основному харчовими продуктами, а в спеціалізованих іграшкових магазинах не дозволялись. Такі ж питання були й до одягу, взуття, посуду тощо”, – зазначив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він підкреслив, що все це не є предметами першої необхідності, але їх наявність у супермаркетах призводила до того, що люди їхали до цього маркету виключно за іграшкою, одягом, взуттям, посудом тощо, а не за харчовим продуктом.

“Через це збільшувалася мобільність та порушувався принцип карантинних обмежень. До того ж це було порушенням конкурентних умов між різними формами торгівлі, і страждали саме спеціалізовані магазини”, – наголосив він.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов, зі свого боку зауважив, що карантинні заходи обмежують приймання відвідувачів на торговельних площах. Тоді як, наприклад, у кіосках приймання відвідувачів не передбачається.

“Постанова не передбачає припинення такої діяльності, тому з кіосків можна торгувати і кавою, і цигарками, і батарейками”, – зазначив Максим Степанов.

Міністр охорони здоров’я пояснив, що таке рішення ухвалювалося, оскільки ризики інфікуватись на відкритому повітрі значно менші, ніж у приміщенні. А відсутність супутніх товарів у продуктових магазинах, на його думку, значно зменшить кількість відвідувачів, які приїжджають за побутовими товарами, а не за продуктами харчування.

“Щодо продажу тютюнових виробів у межах торгових площ супермаркетів, то вони не підпадають під заборону, оскільки серед кодів КВЕД, які затверджені додатком до постанови №1236 і визначають перелік заборонених видів економічної діяльності під час карантину зимових канікул, торгівля тютюновими виробами відсутня”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні з опівночі 8 січня до 00:00 25 січня введено посиленні карантинні обмеження.

Локдаун передбачає закриття усіх закладів освіти, окрім дошкільної та спеціальної.

Січневий посилений карантин подібний до того, що було введено на початку пандемії у березні, але має деякі пом'якшення. Зокрема, працюватиме громадський транспорт, кордони лишаються відкритими, салони краси і перукарні працюватимуть за попереднім записом.

А от кафе, бари, ресторани будуть працювати тільки на доставку замовлень або на виніс. Заборонено приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, окрім купівлі товарів першої необхідності в супермаркетах, аптеках, зоомагазинах.

Заборонено приймання відвідувачів в закладах розважальної діяльності. Заборонена робота закладів культури (театри, кінотеатри, виставки), фітнес-залів, басейнів, усіх масових заходів, крім офіційних спортивних.

Закриються всі заклади розміщення, крім готелів та закладів реабілітації. Працюватимуть готелі, банки, продуктові, аптеки, поштові оператори.