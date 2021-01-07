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На Хмельниччині у ДТП загинуло подружжя та травмувалася дитина

Поліція з’ясовує причини та обставини аварії.

На Хмельниччині у ДТП загинуло подружжя та травмувалася дитина

У Теофіпольському районі Хмельницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинули двоє людей і постраждала неповнолітня дитина.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Трагедія сталася вранці на Різдво. На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на автодорозі сполученням «Кам’янець-Подільський — Білогір‘я», поблизу смт. Базалія зіткнулися два легкових автомобілі — «ВАЗ-2109» та «Шкода Октавія». В результаті ДТП загинула пасажирка «ВАЗа», яка сиділа на передньому сидінні. Водій «ВАЗа» помер дорогою до лікарні. Неповнолітню доньку загиблого подружжя госпіталізували до лікарні із травмами", - йдеться у повідомленні.

На місце події виїхала слідча група з відділу розслідування ДТП, яка з’ясовує причини та обставини аварії.

Нагадаємо, раніше в Києві на Окружній дорозі зіштовхнулись 5 легкових авто, 1 фура і 1 маршрутний автобус.

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