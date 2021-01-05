В аварії потрапили відразу 5 легкових авто, 1 фура і 1 маршрутний автобус.

На Великій Окружній дорозі у столиці сталась масштабна аварія за участі 5 легкових авто, вантажівки та маршрутного автобуса.

Про це повідомляє "Київ оперативний".

"Дуже серйозна і масштабна аварія сталася на Окружній дорозі, біля повороту на проспект Перемоги (в сторону Академмістечка). В аварії потрапили відразу 5 легкових авто, 1 фура і 1 маршрутний автобус", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці пригоди працюють медики і поліція. Інформація про потерпілих уточнюється.

Окрім того, на місці спостерігається велика пробка.

Нагадаємо, раніше у Києві на Наддніпрянському шосе автомобіль, який рухався зустрічною смугою, спричинив масштабну ДТП.