В Росії черговий допінговий скандал: 33 біатлоніста знялися з турніру, коли оголосили про несподіване тестування на допінг
В Росії черговий допінговий скандал: 33 біатлоніста знялися з турніру, коли оголосили про несподіване тестування на допінг
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Китай в лидерах, все в онлайн, падение рынка услуг: экономические итоги пандемии
Китай в лидерах, все в онлайн, падение рынка услуг: экономические итоги пандемии
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
В Японії забито, напевно, найповільніший пенальті в історії футболу
В Японії забито, напевно, найповільніший пенальті в історії футболу
Нацполіція отримала інформацію щодо можливих замовників убивства Шеремета
Нацполіція отримала інформацію щодо можливих замовників убивства Шеремета
Міністр Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від ковіду, – "Медичні закупівлі"
Міністр Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від ковіду, – "Медичні закупівлі"
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

Мобільний додаток Kyiv Smart City з електронними квитками раптово припинив роботу

У Kyiv Smart City заявили, що команда не має жодного відношення до розробки та реалізації нового застосунку "Київ Цифровий".

Мобільний додаток Kyiv Smart City з електронними квитками раптово припинив роботу
Фото: William Iven/Unsplash

Мобільний додаток Kyiv Smart City, де можна було придбати електронні квитки на проїзд у громадському транспорті, без попередження припинив свою роботу.

Про це йдеться в повідомленні Kyiv Smart City у Facebook.

"Так, це правда! Додаток Kyiv Smart City більше не працює. Для нас це стало такою самою несподіванкою як і для всіх киян. Ми так само дізнались про це з новин", - йдеться в повідомленні.

У Kyiv Smart City заявили, що команда не має жодного відношення до розробки та реалізації нового застосунку "Київ Цифровий".

Однак Kyiv Smart City повідомив про схожість у дизайні та інтерфейсі мобільних додатків.

Тепер E-квиток, послуги паркування і повернення автомобіля "переїхали" в новий мобільний застосунок "Київ Цифровий".

У Kyiv Smart City вказують, що для повернення невикористаних QR-квитків потрібно звернутися у службу підтримки support@kyiv.digital. Їх перенесуть до нового застосунку.

Нагадаємо, у травні 2019-го в КМДА представили мобільний додаток Kyiv Smart City. Сервіс об'єднував електронні послуги, якими можуть користуватися кияни, і передбачав створення нових. У додатку Kyiv Smart City можна було поповнити Kyiv Smart Card та придбати QR-квиток для проїзду у міському транспорті столиці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також