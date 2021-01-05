Мобільний додаток Kyiv Smart City з електронними квитками раптово припинив роботу

Мобільний додаток Kyiv Smart City, де можна було придбати електронні квитки на проїзд у громадському транспорті, без попередження припинив свою роботу.
Про це йдеться в повідомленні Kyiv Smart City у Facebook.
"Так, це правда! Додаток Kyiv Smart City більше не працює. Для нас це стало такою самою несподіванкою як і для всіх киян. Ми так само дізнались про це з новин", - йдеться в повідомленні.
У Kyiv Smart City заявили, що команда не має жодного відношення до розробки та реалізації нового застосунку "Київ Цифровий".
Однак Kyiv Smart City повідомив про схожість у дизайні та інтерфейсі мобільних додатків.
Тепер E-квиток, послуги паркування і повернення автомобіля "переїхали" в новий мобільний застосунок "Київ Цифровий".
У Kyiv Smart City вказують, що для повернення невикористаних QR-квитків потрібно звернутися у службу підтримки support@kyiv.digital. Їх перенесуть до нового застосунку.
Нагадаємо, у травні 2019-го в КМДА представили мобільний додаток Kyiv Smart City. Сервіс об'єднував електронні послуги, якими можуть користуватися кияни, і передбачав створення нових. У додатку Kyiv Smart City можна було поповнити Kyiv Smart Card та придбати QR-квиток для проїзду у міському транспорті столиці.