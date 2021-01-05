Мобільний додаток Kyiv Smart City з електронними квитками раптово припинив роботу

У Kyiv Smart City заявили, що команда не має жодного відношення до розробки та реалізації нового застосунку "Київ Цифровий".

Мобільний додаток Kyiv Smart City, де можна було придбати електронні квитки на проїзд у громадському транспорті, без попередження припинив свою роботу.

Про це йдеться в повідомленні Kyiv Smart City у Facebook.

"Так, це правда! Додаток Kyiv Smart City більше не працює. Для нас це стало такою самою несподіванкою як і для всіх киян. Ми так само дізнались про це з новин", - йдеться в повідомленні.

У Kyiv Smart City заявили, що команда не має жодного відношення до розробки та реалізації нового застосунку "Київ Цифровий".

Однак Kyiv Smart City повідомив про схожість у дизайні та інтерфейсі мобільних додатків.

Тепер E-квиток, послуги паркування і повернення автомобіля "переїхали" в новий мобільний застосунок "Київ Цифровий".

У Kyiv Smart City вказують, що для повернення невикористаних QR-квитків потрібно звернутися у службу підтримки support@kyiv.digital. Їх перенесуть до нового застосунку.

Нагадаємо, у травні 2019-го в КМДА представили мобільний додаток Kyiv Smart City. Сервіс об'єднував електронні послуги, якими можуть користуватися кияни, і передбачав створення нових. У додатку Kyiv Smart City можна було поповнити Kyiv Smart Card та придбати QR-квиток для проїзду у міському транспорті столиці.