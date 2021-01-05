На Різдво у Карпати курсуватимуть 19 потягів, - УЗ

"Укрзалізниця" 6 січня відправить 19 потягів далекого сполучення та швидкісні поїзди у напрямку Карпат, які прибудуть 7 січня.
Про це компанія повідомляє у телеграм-каналі.
Так, компанія пропонує скористатись поїздами у напрямку Карпат відправленням 6 січня та прибуттям 7 січня:
- № 4/3 Запоріжжя - Ужгород;
- № 7/8 Київ - Івано-Франківськ - Чернівці;
- № 13/14 Київ - Солотвино;
- № 15/16 Харків - Рахів;
- № 21/22 Харків - Трускавець;
- № 26/25 Одеса - Ужгород;
- № 29/30 Київ - Ужгород;
- № 41/42 Дніпро - Трускавець;
- № 43/44 Київ - Івано-Франківськ;
- № 46/45 Лисичанськ - Ужгород;
- № 49/50 Київ - Трускавець;
- № 81/82 Київ - Ужгород;
- № 108/107 Одеса - Ужгород;
- № 134/133 Миколаїв - Рахів;
- № 136/135 Одеса - Чернівці;
- № 143/144 Київ - Ворохта;
- № 357/358 Київ - Рахів;
- № 601/602 Львів - Солотвино;
- № 745/746 Київ - Славське.
З розкладом можна ознайомитися на сайті "Укрзалізниці".
Нагадаємо, "Укрзалізниця" обіцяє забезпечити пасажирів протиепідемічними заходами під час локдауну.