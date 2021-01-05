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СБУ викрила протиправну діяльність керівника так званої "міграційної служби МВС ДНР"

Зловмисник серед іншого забезпечував примусову видачу мешканцям тимчасово окупованих територій Донеччини "паспортів ДНР".

СБУ викрила протиправну діяльність керівника так званої "міграційної служби МВС ДНР"
Фото: politeka.net

Контррозвідка Служби безпеки України викрила протиправну діяльність керівника так званої "міграційної служби МВС ДНР".

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Контррозвідники встановили та задокументували, що керівник так званої "міграційної служби МВС ДНР" причетний до посягань на територіальну цілісність і недоторканість України, терористичної діяльності, а також порушення норм міжнародного гуманітарного права", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що фігурант серед іншого забезпечував примусову видачу мешканцям тимчасово окупованих територій Донеччини "паспортів ДНР", а також процес незаконного оформлення місцевим жителям громадянства РФ.

Слідчі СБУ заочно повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальні цілісність і недоторканість України), ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) та ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2020-го Служба безпеки України затримала мешканця Донецької області під час спроби підриву підстанції розподілу електроенергії в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донеччині.За задумом кураторів, вибух мав дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні та залякати населення.

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