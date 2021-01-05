Китай в лидерах, все в онлайн, падение рынка услуг: экономические итоги пандемии
Китай в лидерах, все в онлайн, падение рынка услуг: экономические итоги пандемии
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
В Японії забитий найповільніший пенальті в історії футболу
В Японії забитий найповільніший пенальті в історії футболу
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
В Росії черговий допінговий скандал: 33 біатлоніста знялися з турніру, коли оголосили про несподіване тестуванні на допінг
В Росії черговий допінговий скандал: 33 біатлоніста знялися з турніру, коли оголосили про несподіване тестуванні на допінг
Міністр Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від ковіду, – "Медичні закупівлі"
Міністр Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від ковіду, – "Медичні закупівлі"
Нацполіція отримала інформацію щодо можливих замовників убивства Шеремета
Нацполіція отримала інформацію щодо можливих замовників убивства Шеремета
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

​Окупанти п’ять разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

Втрат серед військових не було.

​Окупанти п’ять разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі
Фото: Макс Левін

Протягом минулої доби, 4 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Водяного та Лебединського бойовики вели вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. А поблизу населеного пункту Гнутове, противник двічі відкривав вогонь не тільки з гранатометів, а й зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності угруповання "Північ", біля Луганського, збройні формування РФ здійснили кілька неприцільних пострілів з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів.

"Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає",- зазначили у штабі.

З початку поточної доби, 5 січня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Вздовж всієї лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, вдень 4 січня в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано два порушення режиму тиші.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також