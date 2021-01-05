​Окупанти п’ять разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

Втрат серед військових не було.

Протягом минулої доби, 4 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Водяного та Лебединського бойовики вели вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. А поблизу населеного пункту Гнутове, противник двічі відкривав вогонь не тільки з гранатометів, а й зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності угруповання "Північ", біля Луганського, збройні формування РФ здійснили кілька неприцільних пострілів з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів.

"Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає",- зазначили у штабі.

З початку поточної доби, 5 січня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Вздовж всієї лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, вдень 4 січня в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано два порушення режиму тиші.