Оперативники внутрішньої безпеки Національної поліції затримали чоловіка на спробі підкупу керівника слідчого відділу поліції Львівщини.

Про це повідомила пресслужба Дрогобицького відділу поліції ГУНП у Львівській області.

26-річного місцевого мешканця затримали в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом скоєння квартирних крадіжок у районі. Суд відправив чоловіка під цілодобовий домашній арешт. Однак, це не завадило зловмиснику скоїти нову крадіжку.

"Невдовзі фігурант звернувся до начальника слідчого відділу та запропонував 10 тисяч гривень за залишення без змін обраного йому раніше запобіжного заходу. Про корупційну пропозицію поліцейський відразу рапортував до Львівського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ", - йдеться у повідомленні.

Зловмисника затримали під час передачі обіцяної суми правоохоронцю.

Наразі фігурантові готується вручення йому підозри за ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу та обрання йому запобіжного заходу. Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, з 1 січня 2021 року змінився максимальний розмір дрібної крадіжки, тобто поріг розмежування ст. 51 Кодексу про адміністративні правопорушення та ст. 185 Кримінального кодексу. Викрадення чужого майна вважається дрібним, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення не перевищує 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (З 01. 01. 2021 це становить - 227 гривень 00 копійок.