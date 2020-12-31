​У новорічну ніч правопорядок забезпечуватимуть 23 тис. правоохоронців, - МВС

У новорічну ніч правопорядок забезпечуватимуть 23 тисячі правоохоронців - поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України.

Про це інформує пресцентр Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що в ніч із 31 грудня на 1 січня на території держави у 412 населених пунктах заплановано проведення 456 масових заходів.

"Правоохоронці у посиленому режимі охоронятимуть громадський порядок у місцях встановлення ялинок, забезпечуватимуть безпеку дорожнього руху та реагування на заяви і повідомлення громадян", - повідомляють у МВС.

Поліцейські закликають всіх учасників масових заходів не порушувати громадський порядок та дотримуватися карантинних вимог.

Як повідомляли, у новорічну ніч київське метро працюватиме на дві години довше, а фунікулер - цілодобово.

Нагадаємо, за даними соцопитування, понад 80% українців планують зустріти Новий рік удома.