В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждала відвідувачка закладу та водій авто.

Фото: dumskaya.net

У Одесі на проспекті Шевченка легковий автомобіль Nissan виїхав за межі проїзної частини та протаранив літній майданчик ресторану McDonald's.

Про це повідомляє "Думская".

Зазначається, що авто знесло огорожу ресторана та пошкодило столи та сидіння на майданчику.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждала дівчина, її доправили у лікарню.

Медична допомога знадобилась і водію автомобіля, його госпіталізували.

На місці працює поліція. Обставини ДТП з'ясовуються.

Нагадаємо, в селищі міського типу Верховина відбулась ДТП за участю автомобіля швидкої медичної допомоги "Peugeot Boxer" та вантажного автомобіля ЗІЛ-130. Внаслідок ДТП було травмовано 2 осіб.