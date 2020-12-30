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В Івано-Франківській області "швидка" перекинулася після зіткнення із ЗІЛом

Постраждали двоє людей.

На Прикарпатті сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждали двоє людей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Івано-Франківській області.

Фото: facebook.com/MNSIFR

"30 грудня об 11:40 в селищі міського типу Верховина на автодорозі регіонального значення Р-24 «Татарів-Коломия-Кам’янець-Подільський» відбулась ДТП за участю автомобіля швидкої медичної допомоги «Peugeot Boxer» та вантажного автомобіля ЗІЛ-130. Внаслідок ДТП було травмовано 2 осіб", - сказано в повідомленні.

Рятувальники, які прибули до місця події, запобігли загорянню автомобіля "швидкої допомоги", змили пальне з проїжджої частини, а також поставили "швидку" на колеса.

Фото: facebook.com/MNSIFR

Нагадаємо, в листопаді в Одесі автомобіль швидкої допомоги Ford Transit зіткнувся з Lexus і перекинувся. Унаслідок ДТП постраждали троє людей: двоє пасажирів Ford Transit та водій Lexus.

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