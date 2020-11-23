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В Одесі "швидка" зіткнулася з Lexus і перекинулася

Постраждали троє людей.

В Одесі автомобіль швидкої допомоги Ford Transit зіткнувся з Lexus і перекинувся. Унаслідок ДТП постраждали троє людей: двоє пасажирів Ford Transit та водій Lexus.

Усіх постраждалих доставили до лікарні, пише Думська.

Аварія сталася в неділю приблизно о 17:30 на перетині вулиць Балківської і Дальницької в Одесі.

Як повідомляли, на початку листопада під Рівним "швидка", що їхала до потерпілих у потрійній ДТП, зіткнулася з позашляховиком. Унаслідок двох аварій травмувалися дев’ятеро осіб, серед них - двоє медиків.

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