В Одесі автомобіль швидкої допомоги Ford Transit зіткнувся з Lexus і перекинувся. Унаслідок ДТП постраждали троє людей: двоє пасажирів Ford Transit та водій Lexus.

Усіх постраждалих доставили до лікарні, пише Думська.

Аварія сталася в неділю приблизно о 17:30 на перетині вулиць Балківської і Дальницької в Одесі.

Як повідомляли, на початку листопада під Рівним "швидка", що їхала до потерпілих у потрійній ДТП, зіткнулася з позашляховиком. Унаслідок двох аварій травмувалися дев’ятеро осіб, серед них - двоє медиків.