На Донбасі окупанти протягом доби один раз порушили мирні домовленості

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Минулої доби російсько-окупаційні війська на Донбасі один раз порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

Про це повідомив пресцентр штабу ООС.

Так, постріли з автоматичного станкового гранатомета зафіксовано поблизу населеного пункту Водяне.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Сьогодні на усіх ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано.

“Захисники України дотримуються режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки”, – йдеться у повідомленні.

Додамо, 20 листопада РФ сім разів порушила досягнуті мирні домовленості. У районі Шумів ворог застосував стрілецьку зброю, а неподалік Кам’янки, Водяного, Піщевика, Павлополя та Авдіївки – стрілецьку зброю та гранатомети різних систем.