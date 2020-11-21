Окупанти дистанційно замінували українські позиції поблизу Ужівки

Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

Упродовж минулої доби на Донбасі зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.

Про це повідомив пресцентр штабу ООС.

У районі населеного пункту Шуми ворог застосував стрілецьку зброю, а неподалік Кам’янки, Водяного, Піщевика, Павлопіля та Авдіївки – стрілецьку зброю та гранатомети різних систем.

Також, з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного, окупанти здійснили дистанційне мінування позицій наших військ, використовуючи заборонені міни ПОМ-2.

Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 21 листопада, уздовж лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій із боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Нагадаємо, 19 листопада на Донбасі було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Один військовий дістав поранення біля Авдіївки. Воїна оперативно доправили до медичного закладу. Стан його здоров’я задовільний.